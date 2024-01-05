«الكهرباء» تعلن فصل التيار عن منطقة الهضبة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، فصل التيار ساعات، لم تحددها، عن منطقة الهضبة؛ لدواعي صيانة أعطاب في الشبكة.

وقالت، في بيان، إن الفرق الفنية تجري أعمال صيانة كابل الهضبة «220/أبوسليم» رقم «1» جهد «30 ك.ف» واضطرت إلى فصل خطي الهضبة «220/ الهضبة المشروع» رقم «1-2» جهد «30 ك.ف»، لوجودها في مسار الكابل نفسه.

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وأوضحت الشركة أن فصل التيار جاء نتيجة لقدم وتهالك أحد الكوابل، وحرصًا على حياة الفنيين، مقدمة اعتذارها إلى سكان منطقة الهضبة، ومؤكدة عودة الكهرباء فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

من أعمال صيانة كابل بمنطقة الهضبة، 5 يناير 2024. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة كابل بمنطقة الهضبة، 5 يناير 2024. (شركة الكهرباء)