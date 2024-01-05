«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية نشطة إلى قوية غدا على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، وتكون جنوبية شرقية على الساحل من بنغازي إلى شحات تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج سيصل إلى 2.5 متر على ساحل طرابلس، بينما تبقى الرؤية جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيا غدا إلى جنوبية غربية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة وبين 15 و30 عقدة غدا.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.75 متر يصل غدا إلى 2.50 متر على ساحل طرابلس.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب غدا على ساحل طرابلس والخمس.

• درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.