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وزارة العمل ومصلحة الجوازات يناقشان 3 ملفات مشتركة بشأن الأجانب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 يناير 2024, 10:01 مساء
وزارة العمل ومصلحة الجوازات يناقشان 3 ملفات مشتركة بشأن الأجانب
اجتماع مسؤولي وزارة العمل والتأهيل ومصلحة الجوازات، الخميس 4 يناير 2024. (وزارة العمل والتأهيل)
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عقد مسؤولون من وزارة العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، صباح اليوم الخميس، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة ثلاثة ملفات مشتركة بين الجانبين بشأن الأجانب المقيمين والعاملين في ليبيا.

وضم الاجتماع مدير إدارة تقنية المعلومات وعددا من مهندسي وزارة العمل والتأهيل ومدير مكتب الاستخدام بمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ومدير مكتب المراقبة والتوثيق بالمصلحة.

الملفات الثلاثة بشأن الأجانب المقيمين في ليبيا
وقالت وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خصص لمناقشة «سبل استكمال موضوع الرقم المصرفي للأجانب، ومناقشة ملف البصمة البايومترية للعمالة، وميكنة ملف الموافقات الخاصة بالاستجلاب والأدلة المساعدة (دليل المهن - دليل الدول - دليل التأشيرات)».

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وأكدت الوزارة على أهمية التنسيق والتواصل مع مصلحة الجوازات بشأن إجراءات دخول العمالة الوافدة وضمان عدم استغلالها ومكافحة الاتجار بالبشر، وذلك وفق إجراءات منصة «وافد» الرقمية؛ منوهة إلى أنه سيجري عقد اجتماعات بشكل دوري مع المصلحة حتى استكمال قاعدة البيانات.

وأوضحت وزارة العمل والتأهيل أن الاجتماع الذي عقد بمقر مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في طرابلس يأتي في إطار التنسيق لاستكمال الربط الإلكتروني بين الجانبين.

اجتماع مسؤولي وزارة العمل والتأهيل ومصلحة الجوازات، الخميس 4 يناير 2024. (وزارة العمل والتأهيل)
اجتماع مسؤولي وزارة العمل والتأهيل ومصلحة الجوازات، الخميس 4 يناير 2024. (وزارة العمل والتأهيل)
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