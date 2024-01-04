شاهد في «اقتصاد بلس»: هل اقتصاد الظل مسؤول عن الغش التجاري؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الخميس، الضوء على ملف اقتصاد الظل ودوره المحتمل في انتشار الغش التجاري الذي بدا رائجًا في ليبيا وسط التلاعب في جودة بعض المنتجات وصلاحيتها وتطال أغلب القطاعات.

وتقدر تقارير اقتصادية بأن أكثر من 70% للاقتصاد الليبي غير رسمي، بدون تراخيص أو علامة جودة تحمي المواطنين، ما يساعد على التلاعب في المنتجات.

ضبط عصابة للمصارف في عملية أمنية نوعية

وأشار البرنامج إلى إعلان وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب القبض على عصابة متخصصة في سرقة الأموال من المصارف باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الإلكترونية المتطورة، حيث استهدفت أحد فروع مصرف التجاري الوطني خلال إجازة عيد الاستقلال في 24 ديسمبر 2023، وتبين أنّ قيمة الأموال المستهدفة كانت تقدر بنحو 33 مليون دينار ليبي عبر 5 حسابات شركات و13 حسابًا شخصيًا مستهدفة.

قضية تهريب الذهب بمطار مصراتة

وتطرق البرنامج أيضا إعلان النائب العام المستشار الصديق الصور، أمس الأربعاء، أن النيابة العامة بدأت التحقيق في قضية تهريب الذهب عبر مطار مصراتة، بعدما أحال جهاز الأمن الداخلي محضر استدلال عن الواقعة.

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