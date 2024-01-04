الشركة العامة للكهرباء تستعد لتشغيل خط جديد لنقل الطاقة في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد الشركة العامة للكهرباء لتشغيل خط جديد لنقل الطاقة في مدينة أجدابيا، متوقعة أن يسهم في تعزيز قدرات شبكة التوزيع المحلية بالمدينة وتخفيف الأحمال عن الدوائر القديمة في المدينة.

وأعلنت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس أن فرق الصيانة بدائرة الجهد المتوسط أجدابيا التابعة لإدارة الجهد المتوسط بنغازي تقوم بأعمال اختبار وصيانة لدوائر 66 ك.ف من محطة غرب أجدابيا - طريق طبرق والدائرة رقم 2 من محطة 220 أجدابيا.

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وأوضحت الشركة أن هذه الأعمال تأتي «لغرض شحن الدائرة رقم 2 الجديدة من محطة 220 ك.ف أجدابيا وتوطئة لتشغيل الخط الجديد 66 ك ف أجدابيا - غرب أجدابيا»، متوقعة أن «يكون له أثر كبير في تحسين الجهد للمنطقة وتخفيف الأحمال على الدوائر القديمة».

اعمال اختبار وصيانة لدوائر الكهرباء في أجدابيا. (الشركة العامة للكهرباء)

اعمال اختبار وصيانة لدوائر الكهرباء في أجدابيا. (الشركة العامة للكهرباء)

اعمال اختبار وصيانة لدوائر الكهرباء في أجدابيا. (الشركة العامة للكهرباء)

اعمال اختبار وصيانة لدوائر الكهرباء في أجدابيا. (الشركة العامة للكهرباء)