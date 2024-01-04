نحو 900 متمرد تشادي يعبرون الحدود من الأراضي الليبية ويسلمون أسلحتهم

القاهرة - بوابة الوسط

كشف قادة متمردون في تشاد عن عودة نحو 900 متمرد يتبعون «اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية» من قاعدتهم الخلفية في جنوب ليبيا إلى بلادهم، ضمن الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام الموقع في الدوحة في أغسطس 2022.

وفي حركة عودة تاريخية بدأ أكثر من 900 جندي من اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية وهو تحالف من الجماعات المتمردة التشادية التخلي عن سلاحهم، وفق ما كشفت مصادر إعلامية تشادية اليوم الخميس.

أسباب عودة المتمردين إلى تشاد

وأكدت المصادر أن الخطوة جاءت بعد الاتفاق الذي توصلوا إليه مع الرئيس الانتقالي بقيادة محمد ديبي والذي سيقود إلى التخلص من أسلحتهم بنية الانضمام إلى الحكومة لإعادة بناء البلاد. وذلك بعد سنوات قضاها الكثيرون في الخارج عقب هزيمتهم عندما حاولوا الإطاحة بنظام والده إدريس ديبي العام 2008.

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ومحمد نوري هو زعيم جماعة اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية المتمردة التي توصلت إلى اتفاق مع ديبي الابن.

استقبال العائدين من ليبيا

ومن قاعدتهم الخلفية الموجودة في ليبيا عبروا الحدود التشادية في 2 يناير الجاري، وسافر زعيمهم محمد نوري ونائبه محمد أسيليك هالاتا وزير التخطيط العمراني الحالي من نجامينا للترحيب بهذه المجموعة في مدينة فايا أقصى شمال تشاد.

ويعسكر هؤلاء المقاتلون بالقرب من منطقة فايا لارجو التشادية على مقربة من الحدود الليبية التي يعيش فيها محمد نوري منذ أشهر للترحيب بالمسلحين، حيث ينتظرون بدء إجلائهم.

وفي كلمته بعد وصول المقاتلين أعرب نوري عن أمله في «أن يفتح وصولهم صفحة ضمان السلام والأمن الكامل في تشاد بهدف إعادة بناء البلاد في ظل الوحدة الكاملة والتفاهم المتبادل».

نتائج اتفاق السلام بين الحكومة والمتمردين في تشاد

وبعد توقيع اتفاق السلام في أغسطس 2022 بدأ نوري وجماعته في الحصول على مناصب في حكومة البلاد، إذ أصبح نائبه محمد أسيليك هالاتا وزيرا للتنمية الحضرية والتخطيط.

وسيسافر هؤلاء المقاتلون مسافة 600 كيلومتر على الأقل قبل وصولهم إلى معسكر موسورو للتدريب العسكري كجزء من اتفاقية تنص على تخزين أسلحتهم بحيث سيتم توزيعها على الأجهزة الأمنية التي تضم الجيش والشرطة ومسؤولي الهجرة وبعضهم سوف يوجهون للعمل في المكاتب الحكومية.

وبموجب الاتفاق مع الدولة، حتى أعضاء الجماعة الذين يعيشون في المنفى في السودان والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى سيعودون إلى تشاد، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 400 مقاتل آخرين من الجماعة الذين هم في الطريق الآن، كما قال محمد أسيليك هالاتا للصحفيين.

استقبال المتمردين العائدين من ليبيا لى تشاد. (موقع «تشاد انفوز» التشادي)

استقبال المتمردين العائدين من ليبيا لى تشاد. (موقع «تشاد انفوز» التشادي)