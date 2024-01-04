  • Alwasat News
Atwasat

نحو 900 متمرد تشادي يعبرون الحدود من الأراضي الليبية ويسلمون أسلحتهم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 يناير 2024, 07:21 مساء
نحو 900 متمرد تشادي يعبرون الحدود من الأراضي الليبية ويسلمون أسلحتهم
استقبال المتمردين العائدين من ليبيا لى تشاد. (موقع «تشاد انفوز» التشادي)
alwasat radio

كشف قادة متمردون في تشاد عن عودة نحو 900 متمرد يتبعون «اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية» من قاعدتهم الخلفية في جنوب ليبيا إلى بلادهم، ضمن الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام الموقع في الدوحة في أغسطس 2022.

وفي حركة عودة تاريخية بدأ أكثر من 900 جندي من اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية وهو تحالف من الجماعات المتمردة التشادية التخلي عن سلاحهم، وفق ما كشفت مصادر إعلامية تشادية اليوم الخميس.

أسباب عودة المتمردين إلى تشاد
وأكدت المصادر أن الخطوة جاءت بعد الاتفاق الذي توصلوا إليه مع الرئيس الانتقالي بقيادة محمد ديبي والذي سيقود إلى التخلص من أسلحتهم بنية الانضمام إلى الحكومة لإعادة بناء البلاد. وذلك بعد سنوات قضاها الكثيرون في الخارج عقب هزيمتهم عندما حاولوا الإطاحة بنظام والده إدريس ديبي العام 2008.

- طرد أبرز حركة تشادية متمردة من ليبيا إلى «مثلث السلفادور»
- أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
- ديبي: المنطقة الحدودية مع ليبيا والنيجر تتطلب المزيد من اليقظة
- ديبي يزور إقليم تيبستي بعد ساعات من إعلان «القيادة العامة» إطلاق عملية عسكرية قرب الحدود مع تشاد

ومحمد نوري هو زعيم جماعة اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية المتمردة التي توصلت إلى اتفاق مع ديبي الابن.

استقبال العائدين من ليبيا
ومن قاعدتهم الخلفية الموجودة في ليبيا عبروا الحدود التشادية في 2 يناير الجاري، وسافر زعيمهم محمد نوري ونائبه محمد أسيليك هالاتا وزير التخطيط العمراني الحالي من نجامينا للترحيب بهذه المجموعة في مدينة فايا أقصى شمال تشاد.

ويعسكر هؤلاء المقاتلون بالقرب من منطقة فايا لارجو التشادية على مقربة من الحدود الليبية التي يعيش فيها محمد نوري منذ أشهر للترحيب بالمسلحين، حيث ينتظرون بدء إجلائهم.

وفي كلمته بعد وصول المقاتلين أعرب نوري عن أمله في «أن يفتح وصولهم صفحة ضمان السلام والأمن الكامل في تشاد بهدف إعادة بناء البلاد في ظل الوحدة الكاملة والتفاهم المتبادل».

نتائج اتفاق السلام بين الحكومة والمتمردين في تشاد
وبعد توقيع اتفاق السلام في أغسطس 2022 بدأ نوري وجماعته في الحصول على مناصب في حكومة البلاد، إذ أصبح نائبه محمد أسيليك هالاتا وزيرا للتنمية الحضرية والتخطيط.

وسيسافر هؤلاء المقاتلون مسافة 600 كيلومتر على الأقل قبل وصولهم إلى معسكر موسورو للتدريب العسكري كجزء من اتفاقية تنص على تخزين أسلحتهم بحيث سيتم توزيعها على الأجهزة الأمنية التي تضم الجيش والشرطة ومسؤولي الهجرة وبعضهم سوف يوجهون للعمل في المكاتب الحكومية.

وبموجب الاتفاق مع الدولة، حتى أعضاء الجماعة الذين يعيشون في المنفى في السودان والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى سيعودون إلى تشاد، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 400 مقاتل آخرين من الجماعة الذين هم في الطريق الآن، كما قال محمد أسيليك هالاتا للصحفيين.

استقبال المتمردين العائدين من ليبيا لى تشاد. (موقع «تشاد انفوز» التشادي)
استقبال المتمردين العائدين من ليبيا لى تشاد. (موقع «تشاد انفوز» التشادي)
استقبال المتمردين العائدين من ليبيا لى تشاد. (موقع «تشاد انفوز» التشادي)
استقبال المتمردين العائدين من ليبيا لى تشاد. (موقع «تشاد انفوز» التشادي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يناقش الإنجاز الليبي في البطولة العربية للسلة ووعود الشلماني

شاهد.. «في التسعين» يناقش الإنجاز الليبي في البطولة العربية للسلة ووعود الشلماني
رونالدو يفوز بجائزة «غلوب سوكر» كأفضل هداف في 2023

رونالدو يفوز بجائزة «غلوب سوكر» كأفضل هداف في 2023
كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية!

كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية!
الصور: عازمون تنفيذ أحكام الإعدام قريبا

الصور: عازمون تنفيذ أحكام الإعدام قريبا
طائرة الأهلي بنغازي تجتاز النصر في الدوري الليبي

طائرة الأهلي بنغازي تجتاز النصر في الدوري الليبي
التشكيلية الفلسطينية أمل أبو السبح تحوّل الأطلال إلى معرض فني (صور)

التشكيلية الفلسطينية أمل أبو السبح تحوّل الأطلال إلى معرض فني (صور)
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تنقذ مدارس المستقبل قطاع التعليم؟

شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تنقذ مدارس المستقبل قطاع التعليم؟
المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام نظيره المصري

المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام نظيره المصري
مسرحية «رسائل» الليبية تتحصل على جائزة أفضل نص في مهرجان مسرح الشارع العراقي

مسرحية «رسائل» الليبية تتحصل على جائزة أفضل نص في مهرجان مسرح الشارع العراقي
تقرير: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشهد الثقافي الفلسطيني لعام 2023

تقرير: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشهد الثقافي الفلسطيني لعام 2023
كاريكاتير حليم - انطلاق مشارع إعادة إعمار درنة

كاريكاتير حليم - انطلاق مشارع إعادة إعمار درنة
نادر كارة لـ«بوابة الوسط»: المدرب الأجنبي للناشئين في ليبيا مهم جدًا

نادر كارة لـ«بوابة الوسط»: المدرب الأجنبي للناشئين في ليبيا مهم جدًا
الصور: حجز الدعوى الجنائية بشأن كارثة درنة للحكم في 11 يناير

الصور: حجز الدعوى الجنائية بشأن كارثة درنة للحكم في 11 يناير
ولادة طفلتين توأمين كرواتيتين في سنتين مختلفتين

ولادة طفلتين توأمين كرواتيتين في سنتين مختلفتين
الصور: اكتشاف شبهة جنائية في أكثر من 11 ألف قيد عائلي

الصور: اكتشاف شبهة جنائية في أكثر من 11 ألف قيد عائلي
جهاز مكافحة المخدرات يعتمد إجراءات جديدة لعام 2024

جهاز مكافحة المخدرات يعتمد إجراءات جديدة لعام 2024
هل تطبّق ليبيا قانون تجريم العلاقات مع «إسرائيل» بـ«أثر رجعي»؟

هل تطبّق ليبيا قانون تجريم العلاقات مع «إسرائيل» بـ«أثر رجعي»؟
تقرير دولي: الحقول النفطية البحرية تلعب دورًا محدودًا في ليبيا

تقرير دولي: الحقول النفطية البحرية تلعب دورًا محدودًا في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
نشر تعديلات قانون نظام القضاء في الجريدة الرسمية
نشر تعديلات قانون نظام القضاء في الجريدة الرسمية
السيفاو يؤكد على أهمية تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين ليبيا ومصر
السيفاو يؤكد على أهمية تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين ليبيا...
ضبط شخص بحوزته 450 قرص «ترامادول» في طرابلس
ضبط شخص بحوزته 450 قرص «ترامادول» في طرابلس
«مكافحة المخدرات» يداهم مقرًا لتصنيع الحبوب المهلوسة والأدوية المغشوشة في طبرق
«مكافحة المخدرات» يداهم مقرًا لتصنيع الحبوب المهلوسة والأدوية ...
شركة الكهرباء تعلن إضافة 220 ميجاوات إلى الشبكة العامة
شركة الكهرباء تعلن إضافة 220 ميجاوات إلى الشبكة العامة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل...
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس...
المزيد
«نزهة إيطاليا التي لم تتحقق».. قناة الوسط (WTV) تبث الحلقة الخامسة من «مئوية ليبيا» الجمعة
«نزهة إيطاليا التي لم تتحقق».. قناة الوسط (WTV) تبث الحلقة ......
نحو 900 متمرد تشادي يعبرون الحدود من الأراضي الليبية ويسلمون أسلحتهم
نحو 900 متمرد تشادي يعبرون الحدود من الأراضي الليبية ويسلمون......
ليبيا تعترض أكثر من 1234 مهاجرًا خلال 5 أيام
ليبيا تعترض أكثر من 1234 مهاجرًا خلال 5 أيام...
شركة الكهرباء تعلن إضافة 220 ميجاوات إلى الشبكة العامة
شركة الكهرباء تعلن إضافة 220 ميجاوات إلى الشبكة العامة...
«مكافحة المخدرات» يداهم مقرًا لتصنيع الحبوب المهلوسة والأدوية المغشوشة في طبرق
«مكافحة المخدرات» يداهم مقرًا لتصنيع الحبوب المهلوسة ......
المزيد