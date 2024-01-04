شركة الكهرباء تعلن إضافة 220 ميجاوات إلى الشبكة العامة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، «إضافة ما قدرته 220 ميجاوات» إلى الشبكة الكهربائية، وذلك بعد تشغيل الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخمس الاستعجالي، منوهة إلى أنه سيجرى «رفع هذه القدرة فيما بعد إلى 265 ميجاوات».

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن تشغيل الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخمس الاستعجالي جاء بعد «رفع قيمة الضغط بمحطة رقم (88) من 20 بارًا إلى أكثر من 26.5 بار وهو الضغط المطلوب لتشغيل الوحدتين الاستعجاليتين بمحطة كهرباء الخمس».

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وبناء على ذلك جرى «تشغيل الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخمس الاستعجالي وإضافة ما قدرته 220 ميجاوات، ليجرى رفعها فيما بعد إلى أقصى حمولة 265 ميجاوات» كما أكدت الشركة.

وأشادت الشركة العامة للكهرباء بكل من ساهم في هذا العمل وخصت بالذكر رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية للنفط لمساندتهم ودعمهم لإنجاز هذا العمل.

معدلات إنتاج الطاقة بعد تشغيل الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخمس الاستعجالي. (الشركة العامة للكهرباء)