ضبط شخص بحوزته 450 قرص «ترامادول» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على شخص بحوزته 450 قرص ترامادول داخل مدينة طرابلس «في حالة تلبس».

وأوضح الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» أن المتهم ألقي القبض عليه من قبل أعضاء التحري والقبض لقوة المهام الخاصة من خلال البحث ومتابعة مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية.

- ضبط شخص بحوزته مخدرات في غريان

وأضاف الجهاز أن المتهم جرى ضبطه «عن طريق عملية البيع والشراء معه بداخل سيارة تاكسي وهو متلبس وبحوزته 450 قرصا من نوع ترامادول».

وأكد جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اتخاذ الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص وإحالة المتهم إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.