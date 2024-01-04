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نشر تعديلات قانون نظام القضاء في الجريدة الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 يناير 2024, 03:33 مساء
نشر تعديلات قانون نظام القضاء في الجريدة الرسمية
جلسة مجلس النواب لإقرار تعديلات قانون نظام القضاء، 13 ديسمبر 2023. (لقطة من بث مباشر))
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أعلن مجلس النواب، اليوم الخميس، صدور عدد جديد من الجريدة الرسمية محتويًا على عديد القرارات والقوانين من بينها قانون رقم «32» لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.

وهذا هو العدد الثامن عشر من الجريدة الرسمية منذ نقل تبعيتها إلى مجلس النواب في السادس من ديسمبر 2022.

بعد إقرارها.. ننشر نص تعديلات قانون نظام القضاء
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واحتوى العدد الجديد من الجريدة الرسمية على قرار مجلس النواب رقم «23» لسنة 2023 بشأن تكليف رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.

وفي 13 ديسمبر الماضي، صادق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون القضاء، وصوت على تسمية مفتاح محمد إبراهيم عبدالقوي رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء.

ونشر بالعدد أيضًا قرار رئيس مجلس النواب رقم «101» لسنة 2023 بشأن تعيين رئيسا للهيئة العليا للحج والعمرة. ونص القانون على تعيين محمد رمضان خليفة صالح رئيسًا للهيئة.

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