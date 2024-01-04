نشر تعديلات قانون نظام القضاء في الجريدة الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مجلس النواب، اليوم الخميس، صدور عدد جديد من الجريدة الرسمية محتويًا على عديد القرارات والقوانين من بينها قانون رقم «32» لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.

وهذا هو العدد الثامن عشر من الجريدة الرسمية منذ نقل تبعيتها إلى مجلس النواب في السادس من ديسمبر 2022.

- بعد إقرارها.. ننشر نص تعديلات قانون نظام القضاء

- بليحق: «النواب» يصوت بالإجماع على تعديل بعض أحكام قانون القضاء

- النويري يوضح أسباب الحاجة لتعديل قانون نظام القضاء (فيديو)

واحتوى العدد الجديد من الجريدة الرسمية على قرار مجلس النواب رقم «23» لسنة 2023 بشأن تكليف رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.

وفي 13 ديسمبر الماضي، صادق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون القضاء، وصوت على تسمية مفتاح محمد إبراهيم عبدالقوي رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء.

ونشر بالعدد أيضًا قرار رئيس مجلس النواب رقم «101» لسنة 2023 بشأن تعيين رئيسا للهيئة العليا للحج والعمرة. ونص القانون على تعيين محمد رمضان خليفة صالح رئيسًا للهيئة.