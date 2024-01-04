تركيب محطة جادو الجديدة بالجبل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، الانتهاء من أعمال تنفيذ وتركيب محطة جادو «66 ك.ف» الجديدة بالجبل الغربي.

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب، العمل على اختبارات الجهد العالمي للمحطة واستكمال أعمار ربط الوقائيات ومنظومة التيار تمهيدًا لإجراءات شحنها والتحميل عليها.

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ويأتي ذلك في إطار جهود شركة الكهرباء لتحسين الجهد بالمناطق وتحديث البنى التحتية الكهربائية بمنطقة الجبل الغربي.

من أعمال تركيب محطة جادو الجديدة بالجبل الغربي، 4 يناير 2024. (شركة الكهرباء)

من أعمال تركيب محطة جادو الجديدة بالجبل الغربي، 4 يناير 2024. (شركة الكهرباء)

من أعمال تركيب محطة جادو الجديدة بالجبل الغربي، 4 يناير 2024. (شركة الكهرباء)

من أعمال تركيب محطة جادو الجديدة بالجبل الغربي، 4 يناير 2024. (شركة الكهرباء)