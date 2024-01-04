«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى درنة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية إلى شمالية غربية نشط اليوم الخميس على الساحل الممتد من شحات إلى درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح جنوبية غربية وتكون متغيرة الاتجاه مساء اليوم سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.