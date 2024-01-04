«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى درنة...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية إلى شمالية غربية نشط اليوم الخميس على الساحل الممتد من شحات إلى درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح جنوبية غربية وتكون متغيرة الاتجاه مساء اليوم سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية وتكون غربية إلى شمالية غربية على الساحل من شحات إلى طبرق سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة اليوم على الساحل الممتد من شحات إلى درنة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر يصل اليوم إلى مترين على الساحل من شحات إلى درنة.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
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