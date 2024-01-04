السوق الرسمية: تراجع الإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر العملة البريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.06 دينار اليوم مقابل 6.08 دينار أمس، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

واستقر سعر الدولار عند 4.79 دينار، وسعر اليورو عند 5.25 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد سلة العملات العربية، ثبت متوسط سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، وسعر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، وسعر الدينار التونسي عند 1.55 دينار.

كما ثبت سعر الليرة التركية عند 0.16 دينار، واليوان الصيني عند 0.67 دينار.