حالة الطقس في ليبيا (الخميس 4 يناير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس على معظم المناطق اليوم وغدا، بينما تنشط الرياح يوم السبت على معظم المناطق الغربية والشمالية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و22 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم السبت إلى غربية فشمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة أحيانا مثيرة للأتربة والغبار على معظم المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 16 و22 درجة مئوية وتسجل زيادة طفيفة غدا على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على مناطق الجبل الأخضر والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، تتحول السبت إلى جنوبية نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة غدا على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول إلى غربية نشطة يوم السبت على غدامس والحمادة مثيرة للأتربة والغبار ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا غدا على معظم المناطق.