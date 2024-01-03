ارتفاع الدولار واليورو والاسترليني أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

حققت العملات الدولية الرئيسية خصوصًا الدولار الأميركي ارتفاعًا أمام العملة الليبية في السوق الموازية اليوم الأربعاء، إذ زاد سعر صرف الدولار بنحو 4 قروش ليسجل 6.06 دينار مقابل 6.02 دينار آخر سعر سجله أمس الثلاثاء.

كما ارتفع سعر صرف اليورو إلى 6.54 دينار مقابل 6.51 دينار، وكذلك سعر الجنيه الاسترليني الذي سجل 7.54 دينار مقابل 7.53 دينار، حسب صفحات معنية بمتابعة السوق.

في حين لم يشهد سعر صرف العملتين التركية والتونسية أي تغيير، إذ استقرت الليرة التركية عند 0.21 دينار، والدينار التونسي عند 1.94 دينار.

ـ أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية (الأربعاء 3 يناير 2024

تباين الأسعار في السوق الرسمية

وفي السوق الرسمية تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة أمام الدينار، فقد ارتفع سعر الدولار ثلاثة قروش إلى 4.79 دينار اليوم مقابل 4.77 دينار مقارنة بتعاملات الأحد (آخر أيام العام المنقضي 2023) وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.08 دينار اليوم مقابل 6.06 دينار الأحد، وسعر اليورو إلى 5.25 دينار مقابل 5.27 دينار خلال الفترة نفسها.