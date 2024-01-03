استعدادات ليبية لاستضافة اجتماع وزراء دفاع «قدرة شمال أفريقيا»

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، أمس الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا بين وزارة الدفاع والداخلية ومنظمة «قدرة إقليم شمال أفريقيا»، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة ليبيا اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء الأركان للدول الأعضاء بالمنظمة خلال العام الجاري.

وناقش الاجتماع الذي عُقِد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الوزارة، ترتيبات الاجتماع الحادي عشر لوزراء الدفاع والثاني عشر لرؤساء الأركان والخامس عشر للخبراء بدول منظمة «قدرة شمال أفريقيا»، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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ونبه المشاركون إلى أهمية هذا الاجتماع في ظل الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها المنطقة، وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين دول «قدرة شمال أفريقيا» لمواجهة التحديات المشتركة.

مشاركة الفريق محمد الحداد في الاجتماع السنوي

ومنظمة «قدرة إقليم شمال أفريقيا» هي آلية إقليمية استراتيجية ضمن آليات الاتحاد الأفريقي لفض النزاعات. وفي مايو الماضي، شارك رئيس أركان القوات التابعة لـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» الفريق محمد الحداد في الاجتماع السنوي لمجلس وزراء الدفاع ورؤساء الأركان بالدول الأعضاء في المنظمة الذي انعقد في الجزائر.

المشاركون في الاجتماع التحضيري بطرابلس لاجتماع وزراء الدفاع والداخلية بدول منظمة «قدرة إقليم شمال أفريقيا»، 2يناير 2024 (وزارة الخارجية).