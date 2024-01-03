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الصور: رقمنة مفردات أكثر من مليون دعوى جنائية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 يناير 2024, 12:55 مساء
الصور: رقمنة مفردات أكثر من مليون دعوى جنائية
الصور يتحدث خلال مؤتمر صحفي، 3 يناير 2024. (لقطة من بث مباشر)
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قال النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الأربعاء، إن النيابة العامة أنجزت رقمنة مفردات مليون و251 ألفًا و656 دعوى جنائية ومفردات 912 ألف محضر جمع استدلال، وذلك عبر منظومة التحول الرقمي التي تعمل عليها منذ ثلاث سنوات.

ونبه الصور خلال مؤتمر صحفي إلى أهمية مشروع التحول الرقمي بالنيابة العامة في الوصول للمعلومة وتسهيل إجراءات العدالة وتعزيز مفهوم الشفافية وتحسين الأداء الإداري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن النيابة العامة تمكنت كذلك من إدراج القضايا الجنائية خلال الـ35 سنة الماضية في منظومة التحول الرقمي.

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