أبوزريبة يبحث تعزيز التدابير الأمنية بمنفذ مطار الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة تعزيز التدابير الأمنية بمنفذ مطار الكفرة وتحسين الجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر الوزارة بمدينة بنغازي مع مدير أمن منفذ مطار الكفرة العميد مفتاح بوساقعة رفقة معاونه المقدم عبدالمنعم عبدالكريم.

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وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك» بأن الاجتماع استعرض الوضع الأمني في منفذ مطار الكفرة، بالإضافة إلى استعراض المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل في هذا القطاع، وتبادل وجهات النظر للوضع الحالي وتقييم التحديات التي يواجهها أعضاء الأمن في المنفذ.

وتناول الاجتماع تعزيز التدابير الأمنية في المنفذ وتحسين الجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمسافرين وضمان سير العمل بسلاسة وفقًا للمعايير الدولية.

وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة خلال اجتماعه مع مدير أمن منفذ مطار الكفرة، الأربعاء 3 يناير 2024 (وزارة الداخلية)