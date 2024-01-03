برامج لتدريب الشباب على الإرشاد السياحي

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم وزارتا الشباب والسياحة والصناعة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» تنظيم دروات لتدريب الشباب على الإرشاد السياحي وتعزيز ثقافتهم حول التاريخ الحضاري للدولة الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيري الشباب فتح الله الزني، والسياحة والصناعات التقليدية المكلف نصرالدين الفزاني، لمناقشة إطلاق برامج «سياحة الشباب المحلية والدولية»، بحسب بيان نشرته منصة حكومتنا على «فيسبوك».

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وأضاف البيان أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تجهيز مذكرة تفاهم بين القطاعين لتنفيذ برامج تدريبية تهدف لبناء قدرات الشباب في مجال الإرشاد السياحي، وتعزيز ثقافتهم حول التاريخ الحضاري للدولة الليبية ومعالمها الأثرية ووجهاتها السياحية، إضافة إلى برامج تعليم الحرف والصناعات التقليدية.

وتسعى ليبيا لبناء قطاع سياحي لتنويع مصادر الدخل من العملة الأجنبية استغلالاً لمقومات الجذب السياحي من مواقع أثرية وشواطئ وطقس دافئ، وقربها من القارة الأوروبية، وهو ما يساعد أيضًا في توفير فرص عمل جديدة لليبيين.

وتضم ليبيا خمسة مواقع أثرية مدرجة على لائحة التراث العالمي، من بينها ثلاثة مواقع رومانية وهي صبراتة ولبدة وقورينا، إلى جانب جبال أكاكوس الصخرية ومدينة غدامس القديمة.