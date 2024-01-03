حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 3 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تكاثر السحب على بعض مناطق الساحل والجنوب الغربي ومناطق وسط ليبيا، ويبقى الطقس دون تغير على باقي المناطق.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على سرت وما جاورها.

الرياح: غربية إلى جنوبية غربية فمتغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (15-20)مْ وتسجل زيادة طفيفة يوم الجمعة على أغلب المناطق.

- حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 2 يناير 2024)

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18–22)مْ.

الجفرة - سبها - غـات -غدامس - الحمادة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا اليوم على بعض المناطق (الجفرة – براك - سبها وما جاورها) يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18–21)مْ وتسجل ارتفاعا يوم الجمعة على أغلب المناطق.