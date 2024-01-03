  • Alwasat News
Atwasat

حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 3 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 يناير 2024, 09:56 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 3 يناير 2024)
صورة تعبيرية. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تكاثر السحب على بعض مناطق الساحل والجنوب الغربي ومناطق وسط ليبيا، ويبقى الطقس دون تغير على باقي المناطق.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على سرت وما جاورها.
الرياح: غربية إلى جنوبية غربية فمتغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (15-20)مْ وتسجل زيادة طفيفة يوم الجمعة على أغلب المناطق.

- حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 2 يناير 2024)

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18–22)مْ.

الجفرة - سبها - غـات -غدامس - الحمادة:
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا اليوم على بعض المناطق (الجفرة – براك - سبها وما جاورها) يتخللها سقوط أمطار متفرقة.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18–21)مْ وتسجل ارتفاعا يوم الجمعة على أغلب المناطق.

الواحات – السرير – تازربو - الكفرة:
حالة السماء: صافية إلى فليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19–22)مْ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد في «ملعب الوسط»: إحصاءات الجولة الثامنة.. وأسبوع سقوط المدربين

شاهد في «ملعب الوسط»: إحصاءات الجولة الثامنة.. وأسبوع سقوط المدربين
انفجار في ضاحية بيروت الجنوبية (شاهد)

انفجار في ضاحية بيروت الجنوبية (شاهد)
منتخب ليبيا يفوز بالأربعة على إندونيسيا وديًا في معسكر تركيا

منتخب ليبيا يفوز بالأربعة على إندونيسيا وديًا في معسكر تركيا
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية

توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية
«تغطية خاصة»: دعوة لمؤتمر تأسيسي .. هل يستجيب باتيلي؟

«تغطية خاصة»: دعوة لمؤتمر تأسيسي .. هل يستجيب باتيلي؟
«فلوسنا»: الحصاد الاقتصادي للعام 2023

«فلوسنا»: الحصاد الاقتصادي للعام 2023
«الأورومتوسطي» يطالب الاحتلال بتسليم أطفال فلسطينيين نقلهم قسرًا من غزة

«الأورومتوسطي» يطالب الاحتلال بتسليم أطفال فلسطينيين نقلهم قسرًا من غزة
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الثاني)
الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران

الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران
رقم قياسي للمركبات الكهربائية بفرنسا في 2023

رقم قياسي للمركبات الكهربائية بفرنسا في 2023
«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022

«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته

شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته
وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا خلال 24 ساعة (فيديو)

وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا خلال 24 ساعة (فيديو)
كاريكاتير خيري - العام 2024!

كاريكاتير خيري - العام 2024!
شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير الداخلية

شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير ...
مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟

مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟
«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم

«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال

إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
هل تطبّق ليبيا قانون تجريم العلاقات مع «إسرائيل» بـ«أثر رجعي»؟
هل تطبّق ليبيا قانون تجريم العلاقات مع «إسرائيل» بـ«أثر رجعي»؟
جهاز مكافحة المخدرات يعتمد إجراءات جديدة لعام 2024
جهاز مكافحة المخدرات يعتمد إجراءات جديدة لعام 2024
عقيلة وحماد يستعرضان مستجدات ملف إعادة الإعمار
عقيلة وحماد يستعرضان مستجدات ملف إعادة الإعمار
قوة أمنية توقف الاعتداء على أرض مواطنة قرب غوط الشعال
قوة أمنية توقف الاعتداء على أرض مواطنة قرب غوط الشعال
أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية (الأربعاء 3 يناير 2024)
أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية (الأربعاء 3 يناير 2024)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل...
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس...
المزيد
برامج لتدريب الشباب على الإرشاد السياحي
برامج لتدريب الشباب على الإرشاد السياحي...
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا...
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 3 يناير 2024)
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 3 يناير 2024)...
أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية (الأربعاء 3 يناير 2024)
أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية (الأربعاء 3 يناير ......
قوة أمنية توقف الاعتداء على أرض مواطنة قرب غوط الشعال
قوة أمنية توقف الاعتداء على أرض مواطنة قرب غوط الشعال...
المزيد