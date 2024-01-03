جهاز مكافحة المخدرات يعتمد إجراءات جديدة لعام 2024

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عن إجراءات جديدة سيجرى تطبيقها بدءا من العام الجاري 2024، من بينها دعم الفروع والمكاتب بإمكانات إضافية، واستحداث وحدة تعنى بالمرور على شركات الأدوية والصيدليات ومكتب للدوريات الصحراوية.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الأول مع رئيس الجهاز اللواء عادل عبدالعزيز أمس الثلاثاء مع مديري الفروع والمكاتب، وذلك لبحث سير العمل الأمني، واستعراض نتائج وإحصائية العام 2023.

وأكد عبدالعزيز خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الجهاز في مدينة بنغازي أن مهمة تسيير عمل الفروع والمكاتب تتطلب العمل الجاد لبناء دولة القانون وفق خطط واستراتيجيات من شأنها تحسين مستوى الأداء، بحسب بيان نشرته صفحة الجهاز على «فيسبوك».

توفير الاحتياجات التشغيلية للعمل الأمني

وشدد على أهمية دعم الفروع والمكاتب باعتبارها القاعدة الأساسية لعمل الجهاز، وضرورة توفير الاحتياجات التشغيلية للعمل الأمني.

ونوقشت خلال الاجتماع مستجدات الأوضاع الخاصة بالجهاز وتوفير الإمكانات اللازمة وتزويد الفروع والمكاتب باحتياجاتها كافة، والوضع الأمني ودور الجهاز في استتباب الأمن في ربوع البلاد كافة.

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الدوريات الصحراوية

وأصدر رئيس الجهاز قرارا يقضي بتغيير تسمية مكتب الاستدلال المركزي لمكتب الاستدلال المركزي والدوريات الصحراوية، وتجهيزه بالإمكانات والتجهيزات الخاصة من أسلحة وذخائر ومعدات كاملة ومركبات دفع رباعي تواكب الطبيعة الجغرافية للصحراء الليبية.

كما طالب مدراء الفروع والمكاتب باستحداث وحدة داخل الفروع تعنى بالمرور على شركات الأدوية والصيدليات وذلك للكشف عن العقاقير التي تستخدم في صناعة المواد المخدرة المدرجة في كشف النائب العام، بالإضافة إلى مطالبتهم بإنشاء وحدة للمعلومات بداخل كل فرع.

واستعرض الاجتماع التعاون بين المكاتب في مجال مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات حول العصابات الإجرامية التي تقوم بالاتجار غير المشروع بالمخدرات من القائمين على الجلب والاتجار وقطع طرق التهريب سواء خارج ليبيا أو داخلها.

توزيع عدد من آليات دفع رباعي للفروع

وأعلن الجهاز عن توزيع عدد من الآليات للفروع، بالإضافة إلى تزويد المكاتب بمركبات لأعضاء التحريات، بالإضافة إلى مركبات ذات دفع رباعي بما يضمن تسيير العمل على أكمل وجه.

حضر الاجتماع مساعد الشؤون الأمنية بالجهاز، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومدير الشؤون القانونية، ومدير مكتب التوعية والإرشاد، ومدير مكتب المعلومات والتوثيق، ورؤساء فروع سرت الجفرة، وأجدابيا، والواحات، والكفرة، وسبها، وبنغازي، والمرج، والساحل، وفرع البيضاء، ودرنة، وطبرق، والهلال النفطي، ومطار بنينا، وميناء بنغازي.

الاجتماع السنوي الأول لجهاز مكافحة المخدرات، الثلاثاء 2 يناير 2024 (صفحة الجهاز على فيسبوك)