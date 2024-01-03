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هل تطبّق ليبيا قانون تجريم العلاقات مع «إسرائيل» بـ«أثر رجعي»

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأربعاء 03 يناير 2024, 01:57 صباحا
هل تطبّق ليبيا قانون تجريم العلاقات مع «إسرائيل» بـ«أثر رجعي»
متظاهرون في المرج ضد التطبيع ولقاء المنقوش وكوهين، 28 أغسطس 2023، (قناة الوسط)
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أعاد مجلس النواب تسليط الضوء على قانون تجريم العلاقات مع «إسرائيل»، رغم وجود نص منذ عقود، وهو ما أثار أسئلة بشأن إمكانية تطبيق القانون بـ«أثر رجعي»، وسط غموض يلف التحقيقات في لقاء وزيرة الخارجية المقالة بحكومة الوحدة المؤقتة مع وزير خارجية الاحتلال.

وأشار عضو مجلس النواب علي التكبالي في تصريح لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء، إلى وجود قانون في ليبيا منذ زمن طويل يجرّم كل من يتصل بـ«إسرائيل»، موضحًا أن مجلس النواب نص على «تجديد هذا القانون؛ لأنه يُجرِّم كل من يتصل بإسرائيل».

وحول ما إذا كان القانون بنسخته الجديدة يطبق بأثر رجعي، أفاد التكبالي أن «كل الذين اتصلوا مع الكيان الإسرائيلي ويحاولون تبرئة أنفسهم بأنهم وطنيين بزعم القيام بالتواصل بشكل عرضي عليهم أن يمثلوا أمام القضاء»، وفق قوله.

وكان عضو البرلمان، يشير إلى قانون «تجريم التعامل مع إسرائيل» الصادر عام 1957، الذي يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري، أن يعقد بالذات أو بالواسطة، اتفاقا من أي نوع، مع هيئات أو أشخاص مقيمين في «إسرائيل»، أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها، أو مع من ينوب عنهم.

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عقوبة مخالفة قرار تجريم العلاقات مع «إسرائيل»
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.

كما قرر مجلس النواب أخيرًا تجريم السفر من وإلى «إسرائيل» أو إقامة أي اتصالات أو علاقات مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإسرائيليين وتجريم سفر الطائرات والسفن الإسرائيلية عبر ليبيا.

وقرر أيضا «منع تمكين الطائرات المدنية والعسكرية التابعة للكيان الإسرائيلي من المرور بالأجواء الليبية، كما يحظر تمكين السفن وكافة القطع البحرية المسجلة باسمه أو تحمل علمه، أو مسجلة باسم أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تابعين له أو يحملون جنسيته، من الدخول إلى المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة للدولة الليبية».

وأكد مجلس النواب تجريم كل فعل أو إجراء يقوم به كل ليبي، مع أي مسؤول أو شخص يعمل «بالكيان الإسرائيلي»، أو يمثله سياسيًا أو أمنيًا، ولو جرى اللقاء بشكل عابر ودون تحضير أو ترتيب.

وحظر المجلس على كل شخص ليبي سواء كان طبيعيا أو معنويا المشاركة في أي نشاط تنظمه «إسرائيل»، أو يشارك فيه بممثلين عنه بمواجهة مباشرة سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو فنيا أو رياضيا، تنظمه جهات رسمية أو غير رسمية، والمعاقبة بالسجن بمدة لا تقل عن 7 سنوات وبالفصل من مركزه الوظيفي والحرمان من حقوقه المدنية لكل من يخالف أحكام مواد القانون.

تجريم التعامل مع «إسرائيل»
وفي نوفمبر الماضي، عقد مجلس النواب جلسة رسمية بمدينة بنغازي، ناقشت مشروع القانون الخاص بتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني، وإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 62 لسنة 1957، حيث صوت مجلس النواب بالإجماع على إقرار القانون.

ونهاية أكتوبر الماضي، هدد مجلس النواب بالسعي نحو «وقف تصدير النفط والغاز إلى الدول الداعمة لإسرائيل، في حالة عدم توقف الحرب على قطاع غزة».

كما كان ملف التطبيع من المسائل التي قرر على إثرها أغلبية أعضاء المجلس الأعلى للدولة مقاطعة جلساته بحجة تفرد رئيسه محمد تكالة بالقرارات، وعدم اتخاذ مواقف صارمة مع الحكومة في ملف التطبيع وملف صفقة حقل الحمادة النفطي.

وقالت الغالبية، في بيان، إنه في الجلسة الـ94 للمجلس والتي كان مقررا انعقادها الاثنين 1 يناير 2024، قاطعت الأغلبية «تجلى ذلك بوضوح في موقفه تجاه محاولات الحكومة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وكذلك موقفه من صفقة حقل الحمادة النفطي ضاربا بعرض الحائط دور المجلس التشريعي والاستشاري والرقابي عليها».

المنقوش تعود لواجهة الأحداث
وأجرت المنقوش محادثة هاتفية مع جورج جيرابيتريتيس وزير الخارجية اليوناني، وفق وسائل إعلام محلية، تناولت فيها بحث تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة في العاصمة طرابلس.

ورغم اختفائها عن الأضواء تماما منذ إقالتها من وزارة الخارجية في 28 سبتمبر الماضي عقب الأزمة التي أحدثها اجتماعها السري بنظيرها الإسرائيلي حينها إيلي كوهين، في روما، وإحالتها إلى التحقيقـ عاد اسم نجلاء المنقوش إلى الواجهة قبل أيام بعدما زعمت وسائل إعلام يونانية عن إجراء الأخيرة اتصالا مع مسؤول يوناني. وأفادت تقارير إعلامية، بأن المنقوش «تلعب دوراً راهناً» لجهة تفعيل علاقة حكومة الدبيبة باليونان، وهو ما نُقل أيضا عن صحيفة «كاثيميريني» اليونانية.

وشكّلت لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن، حيث ملف قضيتها لايزال أمام النائب العام مفتوحاً دون إصدار حكم حتى الآن.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة قال في فعاليتَين سابقتين، أن اجتماع المنقوش- كوهين في روما، «كان لقاءً عرضياً، ولم يكن لديه علم به». واعتبر أن المنقوش «شخصية وطنية ولم تكن تقصد التطبيع... التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي لم ولن يكون يوماً من أجندات حكومتنا».

وفي تصريح سابق قال النائب العام إن «التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن لقاء المنقوش إيلي كوهين»، مبينا أن النيابة العامة اتخذت إجراءات عدة في هذه القضية، منها طلب تقييم المخابرات العامة، ونتائج التحقيق الإداري، كما جرى استدعاء الوزيرة للتحقيق لكنها موجودة في الخارج حالياً.

وفجّر لقاء المنقوش وكوهين موجة غضب واستنكارًا واسعًا في ليبيا، بخروج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم لأي خطوات تطبيع مع تل أبيب.

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