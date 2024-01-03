تقرير دولي: الحقول النفطية البحرية تلعب دورًا محدودًا في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت شركة «إنرجي كابيتال آند باور» الدولية إن غالبية احتياطيات النفط المؤكدة في ليبيا موجودة في البحر، لكن تلعب الحقول البحرية دورًا محدودًا في الإنتاج حاليًا.

ووفق تقرير الشركة، تعد ليبيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا، حيث تقوم البلاد بتطوير البنية التحتية للإنتاج والتصدير، فيما يتميز الاستكشاف البري بتكاليف أقل.

ليبيا تقدم العديد من الدروس للأسواق البرية الناشئة

ويؤكد التقرير الدولي أن ليبيا تقدم العديد من الدروس للأسواق البرية الناشئة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق اكتشافات جديدة.

وعلى الرغم من حجمها - حيث تحتل المرتبة 17 من حيث أكبر دولة في العالم من حيث المساحة - إلا أن مساحة ليبيا لا تزال غير مستكشفة، إذ تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن البلاد يمكن أن تنتج 100 مليار برميل إضافية من مكافئ النفط إذا جرى استكشافها بالكامل، وهو ما أكدته الاكتشافات الأخيرة في حوضي غدامس وسرت.

ويعد الاكتشاف النفطي البري في شهر مايو الماضي في المنطقة 82 من القطاع 4 الواقع في حوض غدامس ثالث اكتشاف في المنطقة أعلنته شركة «تاتنفت» الروسية، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط ويتمتع بمعدل تدفق يقدر بـ1870 برميل يوميًا.

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ليبيا موطن لبنية تحتية برية متينة في قطاع النفط

بالإضافة إلى مساحاتها تعد ليبيا موطنًا لبنية تحتية برية متينة تشمل خطوط الأنابيب والموانئ ومحطات التصدير، مما يسهل الوصول إلى الأسواق الدولية، بحسب التقرير، الذي أشار إلى بدء البلاد في عملية توسع وتنشيط وتحديث طموحة لبنيتها التحتية؛ بهدف استثمار 17 مليار دولار للوصول إلى هدف الإنتاج البالغ مليوني برميل يوميًا، مما يتيح للمستثمرين تحقيق اكتشافات جديدة.

وفي مارس الماضي، على سبيل المثال، أعلنت شركة «زلاف ليبيا» للنفط والغاز، إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، أول إنتاج من حقل «إيراوين» البري في حوض مرزق، بتدفق أولي قدره 3000 برميل يوميًا، والذي ارتفع منذ ذلك الحين إلى 6000 برميل يوميًا.

وبعد ثمانية أشهر، جرى تصدير أول شحنة من خام «إيراوين» عبر ميناء الزاوية تقدر بنحو 60 ألف برميل. ومن المتوقع أن يصل إنتاج الحقل إلى أكثر من 16 ألف برميل يوميا بعد استكمال وتنفيذ البنية التحتية لخط الأنابيب الذي يربطه بحقل الشرارة.

ويقع حقل الشرارة في صحراء مرزق جنوب غرب ليبيا، وهو أحد أكبر الحقول ويحتوي على أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا. وتوقف الإنتاج في الحقل البري في وقت سابق من عام 2023 بسبب اضطرابات سياسية، لكنه استؤنف بعد فترة وجيزة ليصل إلى تدفق قدره 30 ألف برميل يوميا، قبل أن يعاد إغلاقه الثلاثاء بسبب مطالب أهالي فزان. وينتج الحقل عادةً أكثر من 300 ألف برميل يوميًا، وهو بمثابة شهادة على براعة ليبيا البرية وقدراتها الإنتاجية، وفق تعبير التقرير.

احتياطيات ليبيا من النفط والغاز الطبيعي

وتتمتع ليبيا باحتياطيات مؤكدة من النفط والغاز الطبيعي تبلغ 48.4 مليار برميل و53 تريليون قدم مكعب على التوالي، وتضم ستة أحواض رئيسية.

وأنشأت أربعة أحواض رسوبية في البلاد أنظمة بترولية، حيث يمثل حوضا سرت ومرزق البريان حوالي 93% من إجمالي احتياطيات النفط القابلة للاستخراج في ليبيا. ومع الهدف المعلن المتمثل في زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2030 من المعدل الحالي البالغ 1.2 مليون برميل يوميًا، من المقرر أن تلعب الأصول البرية الليبية دورًا حاسمًا في تحقيق هذا الهدف.

ووفقا للمؤسسة الوطنية للنفط، فإن البلاد لديها مشاريع تقدر قيمتها بنحو 7.4 مليار دولار، وتشمل أهم العقود في مرحلة التأهيل المسبق أعمال التوسعة وإدارة انبعاثات الكربون في مشروع تطوير حقل مليتة البري وتطوير خطوط الأنابيب في حقل إيراوين البري، والتي تقدر قيمتها بنحو 700 مليون دولار و300 مليون دولار على التوالي. وبما أن تكاليف الاستكشاف والإنتاج أصبحت أكثر تنافسية، يمكن للأسواق الأفريقية ذات الإمكانات البرية غير المستغلة أن تتعلم من براعة السوق الليبية وخط الأنابيب للمشاريع البرية.

وينتظر عقد قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في طرابلس في الفترة من 13 إلى 14 يناير الجاري، بالشراكة مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط والغاز.