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مردة لـ«بوابة الوسط»: ننتظر اعتماد ميزانية انتخابات المجالس البلدية

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الأربعاء 03 يناير 2024, 01:18 صباحا
مردة لـ«بوابة الوسط»: ننتظر اعتماد ميزانية انتخابات المجالس البلدية
عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبوبكر مردة (أرشيفية: الإنترنت)
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قال عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبوبكر مردة، إن المفوضية قدمت الميزانية المقترحة لتغطية انتخاب المجالس البلديات للجهات المعنية وتنتظر اعتمادها.

وأكد مردة، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، بدء المرحلة الأولى للإجراءات الفنية بشان انتخابات المجالس البلدية التي جرى حديدها، وهي 97 بلدية من أصل 142 بلدية، وذلك وبالتعاون مع الشركاء في مجالات الاتصالات.

- مفوضية الانتخابات تعلن بدء التحضير لإنجاز المرحلة الأولى من عملية الانتخابات البلدية

المرحلة من الاستعدادات لانتخابات المجالس البلدية
وأضاف أن المرحلة الأولى تتضمن ربط رقم هاتف الناخب بالرقم الوطني، والذي يعتبر خطوة مهمة للتسجيل في سجل الناخبين، حيث جرى تخصص منظومة سواء لربط الرقم عبر شبكتي «المدار» أو «ليبيانا».

وأوضح مردة أن تلك المرحلة أيضًا تتضمن نشر نشرات وشروح حول كيفية ربط الرقم الوطني وأرقام التواصل على صفحة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر على فسيبوك.

وحول تأمين العملية الانتخابية، قال إن المفوضية تتعامل مع مديريات الأمن في كافة أنحاء ليبيا، من خلال غرفة عمليات مشتركة لتأمين الانتخابات، تضم عناصر الأمن مؤهلة ومدربة من كافة المديريات.

 والإثنين، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اعتزامها البدء في التحضير لإنجاز المرحلة الأولى من عملية انتخاب المجالس البلدية المتمثلة في مرحلة الربط، التي تتطلب من المواطنين الراغبين في إدراج أسمائهم في سجل ناخبي الانتخابات البلدية أن يربطوا أرقام هواتفهم بأرقامهم الوطنية، لافتة إلى أن التسجيل في سجل ناخبي انتخابات المجالس البلدية يُعد تسجيلا جديدا ومنفصلا كليا عن سجل ناخبي الانتخابات العامة.

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