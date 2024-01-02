شاهد في «هنا ليبيا»: حملات تفتيشية جديدة للحرس البلدي

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّط برنامج «هنا ليبيا» المذاع على قناة «الوسط» (Wtv) اليوم الثلاثاء الضوء على الحملات الموسعة التي ينفذها جهاز الحرس البلدي، للتفتيش على المخالفين في الأسواق والمحال التجارية والأسواق، واتخاذ التدابير اللازمة، التي قد تشمل إغلاق المنشأة المخالفة، وفرض غرامات.

وتحدَّث الناطق باسم جهاز الحرس البلدي الرائد امحمد الناعم في لقاء مع قناة «الوسط» عن الإجراءات المتبعة وحملات التفتيش الجديدة، وبعض المخالفات التي جرى كشفها، وأنواع الدوريات، والتفتيش على موزعي الغاز.

وأجرى البرنامج لقاء مع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها عبدالحميد الفاخري، الذي أكد أن الوضع الوبائي مستقر في المدينة، نافيًا وجود أي إصابات بالمتحور الجديد، باستثناء حالات قليلة من المتحور القديم لفيروس كورونا، وحالات الإنفلونزا الموسمية.

وسبق أن أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض استعدادات مكثفة بأنحاء البلاد بالتزامن مع توقعات بازدياد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» خلال الفترة المقبلة بسبب «انتشار المتحور الجديد JN.1».

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