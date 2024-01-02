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شاهد في «اقتصاد بلس»: استرداد طائرات ليبية من ماليزيا والبرتغال وأميركا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 يناير 2024, 08:15 مساء
شاهد في «اقتصاد بلس»: استرداد طائرات ليبية من ماليزيا والبرتغال وأميركا
برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، الثلاثاء 2 يناير 2024
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سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الثلاثاء، الضوء على ملف تطوير حقل الحمادة، الذي فجر جدلاً حادًا بين مؤسسة النفط والوزارة والمؤسسات الرقابية، وسط اتهامات لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بالتفريط في نسبة كبيرة من إنتاج الحقل لصالح الشركات الأجنبية.

وتطرق البرنامج إلى تصريحات مدير مكتب العلاقات الدولية بمكتب استرداد الأموال الليبية محمد جمعة، الذي أعلن استرداد طائرات ليبية من الخارج أخيرًا ويعتزم استرداد أخرى قريبًا.

وأعلن جمعة، خلال مداخلة مع برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، استرداد طائرة من ماليزيا وأخرى من البرتغال، وثماني طائرات أخرى بصدد رفع الحظر عنها واستردادها من الولايات المتحدة الأميركية منذ سبعينيات القرن الماضي، معظمها ظل يعمل حتى العام 2011، لافتًا إلى أن المكتب يطالب بالتعويض من هذه الدول.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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