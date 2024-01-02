بحضور بالقاسم حفتر.. حماد يلتقي أعيان وحكماء رأس الهلال

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، أعيان وحكماء ومشايخ رأس الهلال، بحضور المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة المهندس بالقاسم حفتر، اليوم الثلاثاء

أكد خلال اللقاء الذي عقد بمدينة درنة أن «الحكومة تضع منطقة رأس الهلال في مقدمة أولوياتها».

زيارة تفقدية رفقة لجنة إعادة الإعمار والاستقرار

وأوضح أن الحكومة ستجري زيارة تفقدية رفقة لجنة إعادة الإعمار والاستقرار وصندوق إعادة الإعمار من أجدابيا إلى سرت غربا، وإلى الواحات جنوبا، للوقوف على احتياجات هذه المناطق.

ويوم الأربعاء، كلف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، المهندس بالقاسم خليفة حفتر مديرا تنفيذيا لصندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة من الفيضانات المدمرة الناجمة عن العاصفة «دانيال»، التي اجتاحت مناطق الجبل الأخضر في سبتمبر الماضي.

رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد في لقاء مع أعيان وحكماء ومشايخ رأس الهلال، 2 يناير 2023. (حكومة حماد)

رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد في لقاء مع أعيان وحكماء ومشايخ رأس الهلال، 2 يناير 2023. (حكومة حماد)