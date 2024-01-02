عون استفسر عن اتفاق تصدير النفط الليبي مع كوريا الجنوبية.. ماذا قال وزير البترول المصري؟

القاهرة - بوابة الوسط

كشف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون تفاصيل محادثة دارت مع نظيره المصري بشأن الاتفاقية المبرمة بين مصر وكوريا الجنوبية لتصدير النفط الليبي إلى أوروبا، مجددا رفضه هذه الاتفاقية.

وقال عون في حوار إلى موقع «الطاقة» الإلكتروني إنه تحدث مع وزير البترول المصري طارق الملا في مؤتمر وزراء البترول والطاقة العرب ديسمبر الماضي، وأضاف «سألته عن الأمر، وأجابني بنص صريح وواضح أنّ ما قام به وزير النقل لا أساس له، ولم يجر استشارة وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر».

الوزير المصري احتج على اتفاق تصدير النفط الليبي

وتابع الملا «أبلغني الوزير أنه - شخصيًا - محتجّ على هذا الإجراء، كما أن هذا الإجراء من ناحيتنا احتججنا عليه، لأنه لا أساس له، ولم يُتناوَل مع وزارة النفط الليبية أو الحكومة الليبية أو مع مؤسسة النفط، ولم يجر حتى استشارة وزارة البترول المصرية، ومن ثم تَصرفَ ربما لا أعرف ما هو المحرك له، وما إن كان تصرفًا شخصيًا».

وقال وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة «من الناحية الإجرائية لا يجوز أن يوقّع الوزير مع أي شركة، إذ إن هناك مؤسسة البترول في مصر (الهيئة العامة للبترول)، ووزارة البترول هي التي توقّع، ولكن وزير النقل لا يوقّع اتفاقية مع شركة (إس تي إكس) الكورية الجنوبية».

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وسبق أن نفى عون في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية (وال) علم وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية بهذا الاتفاق المصري الكوري قائلا «ليس لدينا علم، بما جرى في الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية وكوريا الجنوبية».

وأضاف «الدولة الليبية، لديها سبعة موانئ نفطية على البحر المتوسط لتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية والمكثفات والبتروكيماويات وغيرها تبدأ من الحريقة شرقا إلى مليتة غربا وبالتالي فهي ليست بحاجة إلى موانئ خارج حدودها»