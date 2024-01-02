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ضبط 3 مطلوبين على ذمة أحكام بالسجن في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 يناير 2024, 12:01 مساء
ضبط 3 مطلوبين على ذمة أحكام بالسجن في بنغازي
المطلوبون الثلاثة عقب القبض عليهم في بنغازي، 2 يناير 2023. (مديرية أمن بنغازي)
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أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على ثلاثة أشخاص مطلوبين لهروبهم من مؤسسة الإصلاح والتأهيل صادر ضدهم أحكام غيابية بالسجن. 

أحكام غيابية بالسجن
وأشارت المديرية في بيان إلى «ضبط المطلوبين الثلاثة، أحدهم (س.ف.أ) من مواليد 1976 لهروبه من السجن وصدور أحكام غيابية بالسجن لمدة سبع سنوات».

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أما المتهم الثاني فهو (ن.م.م) من مواليد 1990 لهروبه من السجن وصدور حكم غيابي بسجنه لمدة سنتين، في حين جرى ضبط (أ.ح.ع) لهروبه من السجن وصدور حكم غيابي بحقه.

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