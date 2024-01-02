نشرة الصيـد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تكون الرؤية جيدة على الساحل الليبي.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
• رياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه تتحول غدا إلى جنوبية غربية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس سرعتها ما بين 05-15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25-1.00 متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
• رياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية تتحول غدا إلى شمالية غربية سرعتها بين 5 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.
تعليقات