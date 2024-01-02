نشرة الصيـد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تكون الرؤية جيدة على الساحل الليبي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

• رياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه تتحول غدا إلى جنوبية غربية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس سرعتها ما بين 05-15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25-1.00 متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.