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حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 2 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 يناير 2024, 09:23 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 2 يناير 2024)
حالة الطقس في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أجواء باردة نسبيا مع تكاثر للسحب على بعض مناطق الشمال الغربي، ويبقى الطقس دون تغير على باقي المناطق.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على بعض المناطق الساحلية قد يتخللها هطول أمطار، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على مناطق الجبل الغربي.
الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 15 و20 درجة مئوية على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض مناطق الجبل الأخضر.
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية.

الجفر ة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر غدا على (مناطق الجفرة -الحمادة وسبها) يتخللها هطول أمطار متفرقة.
الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

الواحات - السرير- تازربو- الكفرة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و21درجة مئوية.

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