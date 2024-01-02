حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 2 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أجواء باردة نسبيا مع تكاثر للسحب على بعض مناطق الشمال الغربي، ويبقى الطقس دون تغير على باقي المناطق.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على بعض المناطق الساحلية قد يتخللها هطول أمطار، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على مناطق الجبل الغربي.

الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 15 و20 درجة مئوية على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية.

الجفر ة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر غدا على (مناطق الجفرة -الحمادة وسبها) يتخللها هطول أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.