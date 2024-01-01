شاهد في «اقتصاد بلس»: تواصل أزمة رواتب عمال الخطوط الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» المذاع على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الإثنين، الضوء على تواصل احتجاجات عمال شركة الخطوط الليبية بسبب أزمة الرواتب المتعلقة بدورها بالأزمة المالية للشركة، والتي انعكست على ملف المرتبات، حيث تقدر القيمة المالية للرواتب المتعثرة بـ30 مليون دولار.

إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها

وأشار البرنامج إلى إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إحالة مخصصات منحتي الأولاد والزوجة والبنات فوق سن 18 عاما عن الربع الرابع من العام 2023 والملاحق إلى حسابات مستحقيها بالمصارف التجارية.

وتبلغ قيمة منحة الأولاد المقدمة لمليون و142 ألفا و323 أسرة، 102 مليون و332 ألف دينار، بينما خصصت منحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما بقيمة 430 مليونا و367 ألف دينار لمليون و478 ألفا و31 سيدة، و141 ألف دينار للأسر الموجودة في بند الملاحق.

الداخلية: الوقود متوافر بكميات كافية وتقلص الازدحام أمام محطات التوزيع

وفي جزء آخر من البرنامج أشارت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلى أن الوقود متوافر وبكميات كبيرة داخل مستودعات طرابلس والزاوية، ما أدى لتقلص الازدحام أمام المحطات.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة «الوسط»

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة «الوسط» على «فيسبوك»