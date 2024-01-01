بلدية بنغازي تنظم برنامجًا تدريبيًا في مجال إدارة الموارد البشرية

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت بلدية بنغازي برنامجا تدريبيا في مجال إدارة الموارد البشرية بمقر فرع مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية في المدينة، بحسب ما أعلنته البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الإثنين.

وأوضحت البلدية أن فعاليات البرنامج التدريبي التي أقيمت أمس الأحد جاءت ضمن مشروع «ريبلد» بحضور وكيل ديوان البلدية ومدير مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية فرع بنغازي ناصر الأوجلي ومدير المشروع خالد المسلاتي.

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وأوضحت بلدية بنغازي أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تطوير الكوادر البشرية، ودعم المؤسسات في الانتقال إلى نظام الإدارة اللامركزية والربط بين الجانب النظري والتطبيقي.

وأضافت البلدية أن البرنامج التدريبية يستهدف موظفي البلدية والقطاعات التابعة لها، مشيرة إلى أن البرنامج هو نتيجة لتعاون مُشترك بين بلدية بنغازي وجامعة بنغازي ومُقاطعة ترينتو في إيطاليا.

فعاليات البرنامج التدريبي بمقر فرع مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية في بنغازي، الأحد 31 ديسمبر 2023. (بلدية بنغازي)

فعاليات البرنامج التدريبي بمقر فرع مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية في بنغازي، الأحد 31 ديسمبر 2023. (بلدية بنغازي)

فعاليات البرنامج التدريبي بمقر فرع مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية في بنغازي، الأحد 31 ديسمبر 2023. (بلدية بنغازي)