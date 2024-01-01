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تراجع الدولار واليورو في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 يناير 2024, 12:09 مساء
تراجع الدولار واليورو في السوق الموازية
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تراجع سعر العملتين الأميركية والأوروبية أمام الدينار في السوق الموازية اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وانخفض سعر الدولار إلى 6 دنانير مقابل 6.11 دينار أمس، واليورو إلى 6.52 دينار مقابل 6.63 دينار أمس.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 7.60 دينار، حسب متداولين وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ثبت سعر الليرة التركية عند 0.21 دينار، والدينار التونسي عند 1.95 دينار، وكذلك سعر كسر الذهب (عيار 18) عند 292 دينارا للغرام.
 

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