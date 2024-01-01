الباعور يبحث رفع مستوى التعاون مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث المكلف بمهام وزارة الخارجية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الطاهر الباعور مع مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي رفع مستوى التعاون المتبادل بين الوزارة والمجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الأحد، تناول خلاله الطرفان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان وزارة الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

خطة تأسيس مصرف الاستثمار الأفريقي

ويوم الجمعة الماضي بحث الباعور مع رئيس اللجنة التأسيسية لمصرف الاستثمار الأفريقي مصطفى المانع خطة إطلاق المصرف ونتائج التواصل مع دول القارة الأفريقية بشأن التأسيس.

- الباعور يبحث خطة إطلاق مصرف الاستثمار الأفريقي

وأكد الباعور خلال اللقاء ضرورة استمرار اللجنة في تنفيذ خطتها تحقيقا لهذا «الاستحقاق المهم للدولة الليبية والقارة الأفريقية واستعداد اللجنة للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي المزمع عقدها مطلع العام 2024».