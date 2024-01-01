  • Alwasat News
Atwasat

الباعور يبحث رفع مستوى التعاون مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 يناير 2024, 01:01 مساء
الباعور يبحث رفع مستوى التعاون مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي
الباعور ورئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، 31 ديسمبر 2023. (الخارجية)
alwasat radio

بحث المكلف بمهام وزارة الخارجية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الطاهر الباعور مع مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي رفع مستوى التعاون المتبادل بين الوزارة والمجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الأحد، تناول خلاله الطرفان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان وزارة الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

خطة تأسيس مصرف الاستثمار الأفريقي
ويوم الجمعة الماضي بحث الباعور مع رئيس اللجنة التأسيسية لمصرف الاستثمار الأفريقي مصطفى المانع خطة إطلاق المصرف ونتائج التواصل مع دول القارة الأفريقية بشأن التأسيس.

- الباعور يبحث خطة إطلاق مصرف الاستثمار الأفريقي

وأكد الباعور خلال اللقاء ضرورة استمرار اللجنة في تنفيذ خطتها تحقيقا لهذا «الاستحقاق المهم للدولة الليبية والقارة الأفريقية واستعداد اللجنة للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي المزمع عقدها مطلع العام 2024».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)

إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)
طائرة الاتحاد تلتقي أساريا في الدوري الليبي.. ورئيس المسابقات يوجه رسالة عبر «بوابة الوسط»

طائرة الاتحاد تلتقي أساريا في الدوري الليبي.. ورئيس المسابقات يوجه رسالة عبر ...
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال

إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية

شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية
«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة 1948

«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة ...
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)
«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو

«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو
فوز الاتحاد المصراتي على البشائر وتأجيل مباراة الهلال والمروج بدوري الكرة الطائرة

فوز الاتحاد المصراتي على البشائر وتأجيل مباراة الهلال والمروج بدوري الكرة ...
كاريكاتير خيري - جرد سنوي!

كاريكاتير خيري - جرد سنوي!
الحصادي يتوَّج بطلًا لشطرنج ليبيا للمرة الثانية على التوالي

الحصادي يتوَّج بطلًا لشطرنج ليبيا للمرة الثانية على التوالي
«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة
الصداقة يحرز فوزه الأول على حساب الأنوار في «دورينا»

الصداقة يحرز فوزه الأول على حساب الأنوار في «دورينا»
«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة

«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة
مانشستر سيتي ينهي 2023 بانتصار مهم.. وفيلا يلحق بالصدارة في الـ«بريميرليغ»

مانشستر سيتي ينهي 2023 بانتصار مهم.. وفيلا يلحق بالصدارة في الـ«بريميرليغ»
عروض سعودية وإنجليزية وبرازيلية تنتظر فيرمينو بعد قرار مغادرة أهلي جدة

عروض سعودية وإنجليزية وبرازيلية تنتظر فيرمينو بعد قرار مغادرة أهلي جدة
منتخب السلة الليبي جاهز للكويت في ربع نهائي البطولة العربية

منتخب السلة الليبي جاهز للكويت في ربع نهائي البطولة العربية
دراسة: استخدام الذكاء الصناعي للتنبؤ بالحالة الصحية في المستقبل

دراسة: استخدام الذكاء الصناعي للتنبؤ بالحالة الصحية في المستقبل
في سنغافورة.. عائلة حرفيين تحافظ على تقليد يرجع لـ127 عاما

في سنغافورة.. عائلة حرفيين تحافظ على تقليد يرجع لـ127 عاما
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إعدام كميات من المخدرات والخمور في طبرق
إعدام كميات من المخدرات والخمور في طبرق
الباعور يبحث رفع مستوى التعاون مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي
الباعور يبحث رفع مستوى التعاون مع مجلس التطوير الاقتصادي ...
ضبط وافدة تتاجر في المخدرات بمصراتة
ضبط وافدة تتاجر في المخدرات بمصراتة
تراجع الدولار واليورو في السوق الموازية
تراجع الدولار واليورو في السوق الموازية
كوكلة: تأجيل جلسة مجلس الدولة إلى الغد لعدم اكتمال النصاب القانوني
كوكلة: تأجيل جلسة مجلس الدولة إلى الغد لعدم اكتمال النصاب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل...
المزيد
المنفي يبحث مع أعضاء «5+5» عن المنطقة الغربية توحيد المؤسسة العسكرية
المنفي يبحث مع أعضاء «5+5» عن المنطقة الغربية توحيد المؤسسة ......
تأجيل النظر في الطعن لإعادة «قضية سجن أبوسليم» من القضاء العسكري إلى المدني
تأجيل النظر في الطعن لإعادة «قضية سجن أبوسليم» من القضاء ......
تنسيقية الكتل في مجلس الدولة: معظم الأعضاء قاطعوا جلسة اليوم لتفرد تكالة بالقرارات
تنسيقية الكتل في مجلس الدولة: معظم الأعضاء قاطعوا جلسة اليوم......
كوكلة: تأجيل جلسة مجلس الدولة إلى الغد لعدم اكتمال النصاب القانوني
كوكلة: تأجيل جلسة مجلس الدولة إلى الغد لعدم اكتمال النصاب ......
تراجع الدولار واليورو في السوق الموازية
تراجع الدولار واليورو في السوق الموازية...
المزيد