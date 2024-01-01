«العدل»: بحث عقد اتفاق مع مصر لنقل سجناء ليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت لجنة مشكلة من وزارة العدل في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إمكان عقد اتفاق مع مصر لنقل الليبيين المحكوم عليهم هناك ممن توافرت فيهم شروط اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين.

وناقشت اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة أحوال وقضاء السجناء الليبيين في الخارج أوضاع السجناء الليبيين في مر خلال اجتماع أمس الأحد، وسبل جمع البيانات والإحصاءات الخاصة بهم، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

أوضاع السجناء الليبيين في مصر

وتناول الاجتماع المشكلات والصعوبات التي تواجه المواطنين السجناء في السجون المصرية وسبل تذليل هذه المعوقات.

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وأكدت اللجنة أهمية تكثيف الزيارات الدورية للسجون وتقديم الدعم اللازم لهم، والتواصل مع ذوي السجناء بالداخل.