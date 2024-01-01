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«العدل»: بحث عقد اتفاق مع مصر لنقل سجناء ليبيين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 يناير 2024, 10:54 صباحا
«العدل»: بحث عقد اتفاق مع مصر لنقل سجناء ليبيين
اجتماع وزارة العدل لبحث أوضاع السجناء الليبيين في مصر، 31 ديسمبر 2023. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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بحثت لجنة مشكلة من وزارة العدل في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إمكان عقد اتفاق مع مصر لنقل الليبيين المحكوم عليهم هناك ممن توافرت فيهم شروط اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين.

وناقشت اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة أحوال وقضاء السجناء الليبيين في الخارج أوضاع السجناء الليبيين في مر خلال اجتماع أمس الأحد، وسبل جمع البيانات والإحصاءات الخاصة بهم، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

أوضاع السجناء الليبيين في مصر
وتناول الاجتماع المشكلات والصعوبات التي تواجه المواطنين السجناء في السجون المصرية وسبل تذليل هذه المعوقات.

- حكومة الدبيبة تبحث أوضاع الليبيين المسجونين في مصر

وأكدت اللجنة أهمية تكثيف الزيارات الدورية للسجون وتقديم الدعم اللازم لهم، والتواصل مع ذوي السجناء بالداخل.

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