«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا

- الرياح جنوبية غربية بوجه عام وتكون شمالية غربية اليوم على الساحل من الخمس إلى مصراتة ومتغيرة الاتجاه على باقي الساحل سرعتها تتراوح بين 5 و10 عقد.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ.

- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.