«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا
- الرياح جنوبية غربية بوجه عام وتكون شمالية غربية اليوم على الساحل من الخمس إلى مصراتة ومتغيرة الاتجاه على باقي الساحل سرعتها تتراوح بين 5 و10 عقد.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ.
- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر على الساحل من شحات إلى طبرق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
- الرياح جنوبية غربية بوجه عام وتكون متغيرة الاتجاه على الساحل من درنة إلى طبرق سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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