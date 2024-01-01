حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 1 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس في معظم مناطق ليبيا، بينما تسجل درجات الحرارة انخفاضا غدا على معظم المناطق الغربية مع تكاثر للسحب.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و24 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدا مع احتمال سقوط أمطار يوم الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول من مساء يوم الغد إلى شمالية غربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 18 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر يوم الأربعاء على مناطق الجفرة والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون معتدلة السرعة غدا على غدامس والحمادة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على غدامس والحمادة.