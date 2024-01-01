تدريب 494 موظفًا من مختلف القطاعات العامة في بنغازي خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط

احتفلت المؤسسات والقطاعات العامة في بنغازي، اليوم الأحد، بختام العام التدريبي 2023م، حيث جرى تدريب حوالي 494 موظفًا من مختلف القطاعات العامة في دورات تدريبية مجانية مختلفة.

وشمل التدريب 13دورة تدريبية و19 ورشة عمل، وجرى تكريم للجهات الداعمة والمراكز التدريبية والمدربين المتعاونين بتقديم الدورات على مدار السنة، بحسب بيان نشرته صفحة مركز وهبي البوري الثقافي على «فيسبوك».

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وتخلل الحفل العديد من الفقرات، واستعراض تقرير لعمل مسؤولي التدريب خلال عام 2023م قدمه رئيس قسم التدريب بفرع مصلحة التسجيل العقار ببنغازي حمدي الشهيبي، ومن ثم تكريم مراكز التدريب المتعاونة مع مسؤولي التدريب خلال العام.

جانب من تسليم شهادات التدريب لإحدى الموظفات، الأحد 31 ديسمبر 2023 (صفحة مركز وهبي البوري الثقافي على فيسبوك)

جانب من تسليم شهادات التدريب لإحدى الموظفات، الأحد 31 ديسمبر 2023 (صفحة مركز وهبي البوري الثقافي على فيسبوك)

جانب من تسليم شهادات التدريب لإحدى الموظفات، الأحد 31 ديسمبر 2023 (صفحة مركز وهبي البوري الثقافي على فيسبوك)