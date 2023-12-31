شاهد.. حصاد اقتصاد ليبيا خلال 2023 على قناة «الوسط»

القاهرة - بوابة الوسط

تناولت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأحد، أبرز الأحداث الاقتصادية التي شهدتها ليبيا خلال العام 2023، وتأثيرها على حياة المواطنين.

«دانيال».. التي عصفت بدرنة الزاهرة وكشفت المستور

ركزت الحلقة على ثلاثة محاور في تغطيتها للحصاد، أولها تأثير العاصفة «دانيال» التي عصفت بمدينة درنة الزاهرة، وأسفرت عن مقتل ونزوح آلاف الأشخاص، والبنية التحتية التي لا تزال تبحث عن خطوة جادة لإعادة إعمارها.

2023.. العام الذي أنذر بأزمة غذائية في ليبيا

أما الأسعار، فقد حمل العام 2023 أزمات عديدة إلى الشارع الليبي، بينما يلوح في الأفق أزمة غذائية، حيث أصبح العديد من المواطنين غير قادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية، مع تواصل الارتفاع الجنوني لبعض الأسعار الغذائية، وشُح عدد المواد الأخرى، على غرار الدقيق.

ميزانية 2023.. بين ما تحقق وما دوَّنته الأجهزة الرقابية

وتطرق البرنامج إلى ملف الفساد الذي ينتشر في جميع مؤسسات الدولة الليبية، من واقع تقارير الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها ديوان المحاسبة، فضلًا عن تقارير النيابة العامة التي كشفت تورط مسؤولين في قضايا فساد عديدة.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة «الوسط»

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة «الوسط» على «فيسبوك»

مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط ———————

■ محطات ليبية لافتة في 2023

■ رفع الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن حادثة الفيضانات في درنة

■ جريدة «الوسط»: ليبيا تدخل عاماً جديداً مثقلة بالانقسام وتغول الفساد

■ «مكافحة الأمراض» يتوقع ازدياد إصابات «كورونا» في ليبيا

■ بين حرب «الجنرالين» وقرارات الانقلابيين.. «قوس النار» يضع ليبيا في عين الإعصار

■ لماذا ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية؟.. خبراء يجيبون

■ «مئوية ليبيا».. الحلقة الأولى

■ معهد ألماني يرصد.. كيف استحوذت المجموعات المسلحة على الدولة في ليبيا؟

■ شاهد على قناة «الوسط».. «الذاكرة الوطنية: محطات من تاريخ ليبيا»

■ «مخاطر محدقة».. هل يغير «الفيلق الأفريقي» مسار المعادلة الليبية؟

■ «تحقيقات»:القاتل الصامت



تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط ————

■ تفجير لوكربي: هل هو أعظم رواية بوليسية؟

■ وثائق بريطانية: إسرائيل وبريطانيا وفرنسا خططوا لأبعد من السيطرة على قناة السويس في حربهم على مصر عام 56

■ ماذا نعرف عن غزة على مر العصور؟ ولماذا وصفت بـ"بنت الأجيال"؟

■ ما الذي تقوله أعداد القتلى في غزة عن الحرب؟

■ القرية التي يعاني جميع سكانها من الخرف

■ تحليل دم "يكشف شيخوخة" أعضاء الجسم البشري

■ ما الجمرة الخبيثة، وإلى أي مدى هي قاتلة؟

■ ما هي التمارين الرياضية الفعالة في خفض ضغط الدم؟