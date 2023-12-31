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شاهد.. حصاد اقتصاد ليبيا خلال 2023 على قناة «الوسط»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 ديسمبر 2023, 07:32 مساء
شاهد.. حصاد اقتصاد ليبيا خلال 2023 على قناة «الوسط»
برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، الأحد 31 ديسمبر 2023
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تناولت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأحد، أبرز الأحداث الاقتصادية التي شهدتها ليبيا خلال العام 2023، وتأثيرها على حياة المواطنين.

«دانيال».. التي عصفت بدرنة الزاهرة وكشفت المستور
ركزت الحلقة على ثلاثة محاور في تغطيتها للحصاد، أولها تأثير العاصفة «دانيال» التي عصفت بمدينة درنة الزاهرة، وأسفرت عن مقتل ونزوح آلاف الأشخاص، والبنية التحتية التي لا تزال تبحث عن خطوة جادة لإعادة إعمارها.

2023.. العام الذي أنذر بأزمة غذائية في ليبيا
أما الأسعار، فقد حمل العام 2023 أزمات عديدة إلى الشارع الليبي، بينما يلوح في الأفق أزمة غذائية، حيث أصبح العديد من المواطنين غير قادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية، مع تواصل الارتفاع الجنوني لبعض الأسعار الغذائية، وشُح عدد المواد الأخرى، على غرار الدقيق.

ميزانية 2023.. بين ما تحقق وما دوَّنته الأجهزة الرقابية
وتطرق البرنامج إلى ملف الفساد الذي ينتشر في جميع مؤسسات الدولة الليبية، من واقع تقارير الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها ديوان المحاسبة، فضلًا عن تقارير النيابة العامة التي كشفت تورط مسؤولين في قضايا فساد عديدة.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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