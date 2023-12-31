في كتاب إلى الرقابة.. عون يطعن في قانونية تعاقد مؤسسة النفط مع شركة إماراتية

القاهرة - بوابة الوسط

أخطر وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عون رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمعارضة الوزارة لإنشاء شركات للخدمات النفطية في الخارج، مجددًا التأكيد على اعتبار تعاقد المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية في دبي لشراء أنابيب نقل النفط والغاز ومعدات إنتاج مختلفة «مخالفة صريحة وواضحة لأحكام الفقرة (7) من المادة (23) من القرار رقم (10) لسنة 1979م، والمادة (24) من نفس القرار التي تنص على موافقة وزير النفط والغاز في مثل هذه الحالات»، وفق الخطاب الصادر في 27 ديسمبر الجاري واطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الأحد.

وأشار عون في خطابه لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، إلى أن قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم (256) لسنة 2023 بشأن منح الإذن لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية في دبي لشراء أنابيب نقل النفط والغاز ومعدات إنتاج مختلفة، «ألحق بموافقة المؤسسة على قيام شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بتحويل مبلغ 10 ملايين دولار لحساب شركة البحر الأبيض المتوسط المذكورة تكون في صورة وديعة يجري استعاضتها بشكل دوري».

أسباب معارضة تعاقد مؤسسة النفط مع شركة البحر المتوسط

ونفى عون موافقته على تعاقد المؤسسة مع شركة البحر المتوسط، لأنه بمثابة «مخالفة صريحة وواضحة لأحكام الفقرة (7) من المادة (23) من القرار رقم (10) لسنة 1979م، والمادة (24) من نفس القرار التي تنص على موافقة وزير النفط والغاز في مثل هذه الحالات الأمر الذي لم يتم».

وبيَّن عون أن وزارة النفط والغاز ترى أن الإجراء الذي جرى بين المؤسسة وشركة سرت وشركة البحر المتوسط للخدمات النفطية «يشوبه الكثير من مخالفة أحكام التشريعات الناظمة لقطاع النفط والضبابية وعدم الشفافية في إجراءات العطاءات وإبرام العقود المتعلقة بالمشتريات».

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وأوضح عون لهيئة الرقابة الإدارية أنه «وإن كانت اللائحة الموحدة للتعاقد المعمول بها في الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط تجيز التعاقد بطريق التكليف المباشر متى كان المتعاقد معه شركة مملوكة للمؤسسة، إلا أن هذا الحكم يحتاج لبيان ما إذا كانت شركة البحر المتوسط المملوكة للمؤسسة تتقيد بتطبيق ذات الحكم»، مشيرًا إلى أن هذه الشركة تعمل خارج ليبيا وتأسست حديثًا بدبي لتوريد ما تستلمه من طلبيات من الشركات التابعة للمؤسسة من خلال موردين آخرين «ما يجعل من هذه العمليات تجري دون شفافية واضحة أو متابعة رقابية».

وأكد عون في خطابه على موقف وزارة النفط والغاز «المعارض لإنشاء مثل هذه الشركات في الخارج»، مبينًا أن ذلك «يتعارض مع المستهدفات والسياسات العامة للدولة التي تسعى لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال الدفع بالشركات المحلية في السوق المحلية وتشجيعها على العمل»، بالإضافة إلى «عدم وجود جدوى لمثل هذه الشركات في الخارج لما تشكله من تكاليف لا مبرر لها».

سلبيات إنشاء شركات خارج ليبيا

وعدد عون سلبيات إنشاء مثل هذا النوع من الشركات في الخارج، مذكرًا بأن المبرر لإنشاء هذه الشركات في الخارج خلال السنوات السابقة كان نتيجة الحصار الأميركي الذي فُرِض على ليبيا إبَّان حقبة الثمانينيات وذلك كبدائل خارج الدولة الليبية للتغلب على أحكام الحظر التي لم تعد موجودة حاليًا، مع استقرار الأوضاع ورفع الحظر وقيام المؤسسة باتخاذ بعض الإجراءات الهادفة لتصفيتها وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص الوطني في مجال المشتريات والذي أبدى نجاحًا في ذلك.

واعتبر عون أن «الاستمرار في العمل من خلال شركات في خارج الدولة الليبية لا مبرر له بالمطلق»، منبهًا إلى أن «وجودها وإنشاء المزيد منها أن يقلل فرص العمل والانتعاش الاقتصادي، علاوة على أنه يضفي ضبابية غير مقبولة» في ظل وجود «شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية» التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والتي تعمل من داخل ليبيا.

وطلب عون من رئيس هيئة الرقابة الإدارية التدخل في إجراءات تعاقد المؤسسة مع شركة البحر المتوسط للخدمات النفطية بدبي «من خلال إعمال أحكام الرقابة عليها حرصًا على الصالح العام».



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