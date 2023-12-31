الكوني ناعيًا الفريق الريفي الشريف: الجنوب الليبي فقد رجلًا عانق هموم المكان

القاهرة - بوابة الوسط

نعى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، الفريق الريفي الشريف، أحد كبار ضباط الجيش الليبي إبان حكم النظام السابق، الذي وافته المنية أمس السبت، في القاهرة.

وكتب الكوني على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، «استعجل الفريق الريفي الشريف نهاية هذا العام الحزين، وأخلف موعده مع استلام الجائزة التي أردناها تتويجًا وعرفانًا بمُنجز أطل على كامل فزان».

وأضاف: «فقدنا والجنوب الليبي الذي عرفه محافظا وآمر منطقة سبها العسكرية، رجلًا عانق هموم المكان وانتظاراته، وأعطاه وليبيا عمرًا من إخلاص وإنجاز».

- وفاة الفريق الريفي أحد كبار العسكريين في النظام السابق

وتُوفيّ في القاهرة، أمس السبت، الفريق الريفي الشريف، أحد كبار ضباط الجيش الليبي إبان حكم النظام السابق وأحد العسكريين المقربين من العقيد معمر القذافي، بعد معاناة مع المرض.