«زلاّف ليبيا» تفتتح مقرها الإداري الموقت في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة زلاّف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز افتتاح مقرها الإداري الموقت في مدينة سبها، الذي ستمارس فيه نشاطاتها بشكل تدريجي لحين توطين جل أعمالها وفقا للخطة المحددة لذلك.

ووفق بيان صادر عن الشركة، زار رئيس لجنة الإدارة وأعضاء اللجنة المقر الجديد للوقوف على آخر التجهيزات النهائية للمقار الإدارية والمواقع السكنية والترتيبات الإدارية والخدمية بشأن نقل المستخدمين والاستعداد النهائي لبداية العمل الفعلي غدا الإثنين.

زلاف ليبيا: إنجازات في زمن قياسي

وأثنى رئيس وأعضاء لجنة الإدارة على «إنجازات الجميع بلا استثناء رغم الظروف الصعبة وفي زمن قياسي من أجل تحقيق هذه الخطوة الهامة في تاريخ الشركة».

يشار إلى أن المجموعة الأولى من مستخدمى الشركة المستهدفين للعمل من المقر الإداري المةقت يتقدمهم مدراء الإدارات والمكاتب، قد وصلوا صباح اليوم إلى مدينة سبها لممارسة أعمالهم من المقر الجديد بدء من يوم غد.

من افتتاح المقر الجديد لشركة زلاّف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، 31 ديسمبر 2023. (الصفحة الرسمية للشركة)

من افتتاح المقر الجديد لشركة زلاّف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، 31 ديسمبر 2023. (الصفحة الرسمية للشركة)