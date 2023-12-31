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حكومة حماد تبحث مشكلات الصرف الصحي في القطرون

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 ديسمبر 2023, 01:39 مساء
حكومة حماد تبحث مشكلات الصرف الصحي في القطرون
محمد دومة ومدير شركة المياه والصرف الصحي في بلدية القطرون، إدريس بركة مينا صالح، 31 ديسمبر 2023. (حكومة حماد)
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ناقش وزير الموارد المائية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد دومة، مع مدير شركة المياه والصرف الصحي في بلدية القطرون، إدريس بركة مينا صالح، سبل حل المشكلات التي تواجه نظام الصرف الصحي في المنطقة.

وحسب بيان صادر عن حكومة حماد، جرى «تقييم الوضع الحالي، وتحديد العوائق التي تحول دون تحسين البنية التحتية».

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هل يجري تطوير الصرف الصحي في القطرون؟ 
كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون في تطوير وتحديث نظام الصرف الصحي، وتبادل الخبرات بين وزارة الموارد المائية وبلدية القطرون. تأتي هذه الخطوة استجابة للمخاوف المتزايدة من قِبل السكان بشأن ضعف وفشل نظام الصرف الصحي الحالي في القطرون.

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