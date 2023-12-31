حكومة حماد تبحث مشكلات الصرف الصحي في القطرون

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير الموارد المائية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد دومة، مع مدير شركة المياه والصرف الصحي في بلدية القطرون، إدريس بركة مينا صالح، سبل حل المشكلات التي تواجه نظام الصرف الصحي في المنطقة.

وحسب بيان صادر عن حكومة حماد، جرى «تقييم الوضع الحالي، وتحديد العوائق التي تحول دون تحسين البنية التحتية».

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