بالصور.. الشرطة العسكرية تتسلم مهام تأمين مستشفى الجلاء في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قوات «القيادة العامة»، اليوم الأحد، تسلم إدارة الشرطة والسجون العسكرية، التابعة لها، مهام تأمين مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي في «القيادة العامة» إلى أن نشر قوات الشرطة العسكرية جاء بناء على مناشدة المواطنين والأطقم الطبية بسبب كثرة المخالفات والاختراقات الأمنية التي تحدث بسبب السلوكيات الفردية.

ماذا قالت إدارة مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث؟

من جهتها، بينت إدارة المستشفى أن «تسلم عناصر الشرطة والسجون العسكرية المستشفى جرى بالتنسيق مع مدير عام المستشفى جمعة الريشي»، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

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وحثت إدارة المستشفى على «ضرورة التقيد والالتزام بإبراز بطاقات التعريف الخاصة بالعمل في أثناء ساعات الدوام الرسمي وفترات المناوبة».

من عملية تأمين الشرطة العسكرية التابعة للقيادة العامة مستشفى الجلاء في بنغازي، 31 ديسمبر 2023. (القيادة العامة)

من عملية تأمين الشرطة العسكرية التابعة للقيادة العامة مستشفى الجلاء في بنغازي، 31 ديسمبر 2023. (القيادة العامة)

من عملية تأمين الشرطة العسكرية التابعة للقيادة العامة مستشفى الجلاء في بنغازي، 31 ديسمبر 2023. (القيادة العامة)

من عملية تأمين الشرطة العسكرية التابعة للقيادة العامة مستشفى الجلاء في بنغازي، 31 ديسمبر 2023. (القيادة العامة)

من عملية تأمين الشرطة العسكرية التابعة للقيادة العامة مستشفى الجلاء في بنغازي، 31 ديسمبر 2023. (القيادة العامة)