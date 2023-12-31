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فيديو.. أعمال صيانة في أوباري تدعم شبكة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 ديسمبر 2023, 11:40 صباحا
فيديو.. أعمال صيانة في أوباري تدعم شبكة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية
محطة كهرباء أوباري. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء تنفيذ جميع الأعمال والشحن التجريبي في موقع محطة توليد أوباري، ومن المقرر أن يكون الشحن النهائي خلال اليومين المقبلين. 

وحسب بيان صحفي للشركة، يهدف هذا المشروع إلى دعم شبكة 66 ك.ف بكامل المنطقة الجنوبية. كما يسهم في زيادة إمكانية تصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة أوباري.

خبرات وطنية في محطة أوباري
ونفذت المشروع إحدى الشركات الوطنية تحت إشراف مهندسين ليبيين من الإدارة العامة لمشروعات التوزيع والإدارة التابعة لها في المنطقة الجنوبية.



وجار العمل حاليا على مراجعة نتائج الاختبارات، وإنهاء عمليات الشحن من قِبل مهندسي الإدارة العامة لشبكات الجهد المتوسط والإدارة العامة لنقل الطاقة.

من جهة أخرى، يواصل فنيو الشركة تجهيز واختبار محطة الحقن ومفاتيح جهد 11/30 ك.ف في مدينة الخمس، لتلبية احتياجات المناطق السكنية من الطاقة الكهربائية التي تشهد توسعا مستمرا.
 

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