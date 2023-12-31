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ضبط مروج حشيش بكمين في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 ديسمبر 2023, 11:00 صباحا
ضبط مروج حشيش بكمين في طرابلس
كميات حشيش بحوزة المتهم. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القبض على مروج حشيش، يجلب المخدر من مدينة العجيلات إلى حي الأندلس بالعاصمة طرابلس.

وأشار الجهاز إلى «إعداد كمين بعملية بيع وشراء مع (خ ب م)، وجرى ضبطه متلبساً بالاتجار بقطعتين مما تعرف بـ(طرف خمسين)، وسيجارة لما تعرف باسم (بافرة)». واعترف المتهم خلال الاستدلال بترويجه المخدرات.

أحد المتهمين لاذ بالفرار عند تسليم الحشيش
وفي محاولة للإيقاع بشريكه، اتصل المتهم بالمدعو «ع خ» الذي يقيم بمدينة العجيلات، والذي أرسل 2 كيلو غرام من مخدر الحشيش عن طريق شخص يدعى «ا ط ع»، لكنه لاذ بالفرار لحظة التسليم.

وحسب البيان، اتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم، وأحيل إلى نيابة جرائم المخدرات.
 

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