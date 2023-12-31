نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على الساحل الليبي (اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤيـة جيدة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، بينما ستكون الرؤية جيدة ومتوسطة في أثناء سقوط المطر على الساحل من الخليج إلى طبرق.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• السماء قليلة السحب، وتتكاثر من حين إلى آخر.
• رياح جنوبية غربية بوجه عام، وتكون شمالية غربية مساء اليوم، وسرعتها بين 5 عقد و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.50 متر.
• البحر هادئ الموج.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة، وتكون متوسطة في أثناء سقوط المطر.
• السماء تتكاثر فيها للسحب، مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على الساحل من شحات إلى طبرق.
• رياح جنوبية غربية بوجه عام، وتكون متغيرة الاتجاه اليوم على ساحل درنة، وسرعتها بين 5 عقد و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.
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