نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على الساحل الليبي (اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤيـة جيدة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، بينما ستكون الرؤية جيدة ومتوسطة في أثناء سقوط المطر على الساحل من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• السماء قليلة السحب، وتتكاثر من حين إلى آخر.

• رياح جنوبية غربية بوجه عام، وتكون شمالية غربية مساء اليوم، وسرعتها بين 5 عقد و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.50 متر.

• البحر هادئ الموج.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.