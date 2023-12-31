بالصور.. إخماد حريق في مزرعة بجالو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن الواحات جالو، صباح السبت، إخماد حريق شب بمزرعة في المدينة.

وقالت المديرية، في بيان، إن وحدة الإطفاء التابعة لقسم المركبات بالمديرية تمكنت من السيطرة على الحرق، بينما لا تسجل أضرار بشرية.

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ولم يكن هذا الحريق هو الأول في مزارع المدينة الواقعة جنوب غرب البلاد. ففي أبريل الماضي، أكدت هيئة السلامة الوطنية السيطرة على حريق اندلع في عدد من المزارع بالتعاون مع مديرية الأمن، وفرق الإطفاء في الحقول النفطية القريبة من المنطقة.

حريق في أحد المزارع بمدينة جالو، 31 ديسمبر 2023. (مديرية أمن جالو)

حريق في أحد المزارع بمدينة جالو، 31 ديسمبر 2023. (مديرية أمن جالو)

حريق في أحد المزارع بمدينة جالو، 31 ديسمبر 2023. (مديرية أمن جالو)