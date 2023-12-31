كيف يودع طقس ليبيا العام 2023؟...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تبقى الأجواء مستقرة على غالبية مناطق ليبيا، مع بدء العد التنازلي للعام الجديد 2024.
رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر يوم الثلاثاء، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على المنطقة الممتدة من رأس اجدير إلى طرابلس.
الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 17 و21 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا طفيفا يوم الثلاثاء.
الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر على الجبل الأخضر، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة اليوم.
الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة السرعة، تتحول ظهر غد إلى جنوبية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 18 و21 درجة مئوية، وتصل إلى 23 درجة مئوية على غات.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر أحياناً اليوم على الجغبوب والسرير.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية.
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