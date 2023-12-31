كيف يودع طقس ليبيا العام 2023؟

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تبقى الأجواء مستقرة على غالبية مناطق ليبيا، مع بدء العد التنازلي للعام الجديد 2024.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر يوم الثلاثاء، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على المنطقة الممتدة من رأس اجدير إلى طرابلس.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 17 و21 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا طفيفا يوم الثلاثاء.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر على الجبل الأخضر، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة اليوم.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة السرعة، تتحول ظهر غد إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 18 و21 درجة مئوية، وتصل إلى 23 درجة مئوية على غات.