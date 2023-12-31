وفاة الفريق الريفي أحد كبار العسكريين في النظام السابق

القاهرة - بوابة الوسط

توفى في القاهرة، أمس السبت، الفريق الريفي الشريف، أحد كبار ضباط الجيش الليبي إبان حكم النظام السابق وأحد العسكريين المقربين من العقيد معمر القذافي، بعد معاناة مع المرض.

ونعاه أفراد من عائلته وأصدقائه على صفحات التواصل الاجتماعي الليبية.

وتقلد الفريق الريفي منذ سبعينيات القرن الماضي عديد المناصب منها محافظ سبها ثم آمر منطقة سبها العسكرية. وكان آخر منصب عسكري شغله هو آمر ركن السلاح الجوي حتى سقوط نظام العقيد القذافي، غادر بعدها ليبيا إلى مصر وأقام فيها قبل أن يعود إلى البلاد العام 2017 ثم رجع إلى القاهرة حتى وفاته.